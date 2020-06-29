زواج زينب قاسم سليماني بقيادي بارز

كشفت وسائل إعلام إيرانية الأحد، عن زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، بقيادي بارز في حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، عن زينب مغنية أخت القيادي الراحل بحزب الله اللبناني عماد مغنية، أن ”زينب سليماني تزوجت من رضا سيد هاشم صفي الدين، مساعد الشؤون التنفيذية بحزب الله اللبناني“.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى عدم صدور أي تصريحات من المسؤولين للإعلان عن هذا الزواج.

وقُتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، حيث نعته إيران بشكل كبير، معتبرة إياه أحد أبرز قادة النظام الإيراني الذين ساهموا في مد نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط.