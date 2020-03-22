زلزال قوي يضرب العاصمة الكرواتية

(المستقلة)..ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع. ووقع الزلزال عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق مصادر إعلامية.

وقالت وسائل إعلام كرواتية إن فتاة في الخامسة عشر من العمر في حالة حرجة، فيما تحدث مسؤولون كروات عن وقوع إصابات دون ذكر تفاصيل.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة. وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة السابعة،. وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.