زفاف الفنانة الأردنية “ديانا كرزون” دون إقامة مظاهر الفرح

المستقلة / أعلن الناشط معاذ العمري زواجه من الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم الاثنين، دون إقامة مظاهر الفرح وذلك تطبيقاً لقواعد السلامة العامة.

وكتب العمري عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”: “بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام..كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة”.