زعيم ديني كوري يركع اعتذارا عن تسبب جماعته بنشر كورونا

المستقلة /اعتذر زعيم الطائفة شينتشونجي المسيحية في كوريا الجنوبية، عن تسبب جماعته في أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تجاوزت 4 آلاف حالة في البلاد حتى اليوم، 2 آذار.

فخلال المؤتمر صحفي الذي عقده اليوم في مقاطعة جابيونغ، وصف لي مان هي، انتشار الوباء بـ”الكارثة الكبرى”، مطأطأ رأسه وهو يقول: “أود أن أقدم اعتذاري الصادق للناس نيابة عن باقي الأعضاء”، بحسب ما نقلته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وتابع: “رغم أن ذلك لم يكن مقصودًا، فقد أصيب الكثير من الناس. لقد بذلنا قصارى جهدنا لكننا لم نتمكن من منع كل ذلك، أطلب المغفرة من الناس. أنا ممتن جدًا لجهود الحكومة وأسعى أيضًا للحصول على السماح منها”.

وأصيبت سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا من أعضاء الطائفة بالحمى في العاشر من شباط الماضي، ومع ذلك، وقبل تشخيص حالتها واصلت حضور اللقاءات في الكنيسة الخاصة بهم في دايغو –رابع أكبر مدينة في البلاد والتي تحولت إلى مركزًا لتفشي الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 4335 حالة. توفي منهم 26 شخصًا في البلاد جراء الإصابة بالمرض المعروف علميًا باسم “كوفيد 19” والناجم عن الفيروس.