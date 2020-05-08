زراعة كربلاء تطالب بتخصيصات مالية لإيفاء مستحقات الفلاحين والمزارعين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالبت مديرية زراعة كربلاء وزارتي الزراعة والمالية بتخصيصات مالية كافية لإيفاء مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصولي الحنطة والشعير .

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، اليوم الجمعة ، إن “كربلاء اصبحت من المحافظات المنتجة الكبيرة لمحصول الحنطة “.

وأشار الطائي إلى أن ” (70%) من الخطة الزراعية أو الإنتاج المتوقع بالاعتماد على زراعة محصول الحنطة بطريقة المرشات المحورية “.

وتوقع الطائي إن ” تصل الكميات المستلمة في المحافظة إلى (90 ألف طن) بما فيها المساحات التي هي خارج الخطة “.

ودعا “وزارة الزراعة ووزارة المالية تخصيص المبالغ المالية لهذهِ الكميات التي تسوق وحصول الموافقة ليتسنى لنا إبلاغ الفلاحين والمزارعين باستلام حاصلهم وتسويقه إلى (سايلوات) وزارة التجارة”.