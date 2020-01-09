زراعة كربلاء  تضع خطة لزراعة الذرة الصفراء بـــ 1990 دونم

(المستقلة)/ علي النصر الله/.. وضعت مديرية زراعة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، خطة زراعية لزراعة الذرة الصفراء لعام 2020 وبلغت 1990 دونم .

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مديرية الزراعة نفذت خطة زراعية لزراعة محصول الذرة الصفراء وبمساحات 1990 دونم في المحافظة للعام الحالي “.

وأوضح إن “الكمية المسوقة لعام 2019 بلغت أكثر من 2166 طن “، منوها إن “الكمية المتوقعة انتاجها 3325 طنا “.

وأشار الى إن “عملية التسويق تجري بإنسابية دون إي معوقات تذكر ، وأن أخر موعد للتسويق هو الاول من شهر نيسان المقبل ، وإن سعر الطن الواحد 350 الف دينار “.