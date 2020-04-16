زراعة كربلاء تستعد للبدء بمكافحة حشرة الدوباس جويا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي ، اليوم الخميس ، عن أكمال المديرية اتصالاتها مع وزارة الزراعة والامانة العامة لمجلس الوزراء “من أجل البدء بمكافحة حشرة الدوباس جويا التي تصيب النخيل في عموم المحافظة “.

وقال الطائي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه بحث مع ” محافظ كربلاء نصيف الخطابي والمشرف العام لفرقة العباس القتالية ميثم الزيدي ، الاستفادة من الامور الفنية التي تمتلكها الفرقة لمكافحة حشرة الدوباس “.