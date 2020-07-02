“زحمة الأيام” تعيد نجوم التسعينيات الى الشاشة

(المستقلة)..انتهي النجوم حميد الشاعرى، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، من تصوير كليب جديد لأغنية “زحمة الأيام” من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.

ويحمل الفيديو كليب مفاجأة أعدها صناعه وهي عرض مجموعة من الصور للراحلين سامح العجمي وأشرف سالم، من فريق عمل الأغنية.

التدوينة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق يستعيدون روح التسعينيات في كليب “زحمة الأيام” ظهرت أولاً على نجوم إف إم.