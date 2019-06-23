رینو للسيارات  تفتح واحدا من اكبر فروعها في اربيل

(المستقلة)/ دلير ابراهيم/.. بحضور ممثلين عن حكومة أقليم كوردستان والقنصلية الفرنسية في اربيل، وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية في الاقليم والمؤسسات الاعلامية المختلفة، افتتحت شركة رينو الفرنسية للسيارات “Renault” ، احدی اكبر فروعها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، وذلك لدخول اسواق الاقليم للسيارات بقوة، لتنافس الشركات العالمية الاخرى، التي اتخذت خطوات مماثلة مستفيدة من الظروف الاقتصادية والامنية التي تشهد تحسناً ملحوظاً، كما يقول مجدي حسن رئيس عمليات شركة البلاد المتحدة لتجارة السيارات والوكالات التجارية المحدودة، ومجموعة زسكو في العراق.

واضاف مجدي حسن: إن شركة البلاد المتحدة ومجموعة زسكو تسعى دوماَ لدخول الاسواق العراقية واسواق الاقليم بقوة، وذلك لأن للاقليم مستقبل واعد، وهناك تطورات إيجابية حديثة وسريعة ومتلاحقة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ونسعى الى مواكبة هذه التطورات والاستثمار في اسواق اقليم كوردستان العراق.

واضاف: عرضنا خلال الاحتفالية نماذج مختلفة من سيارات رينو المعروفة عالمياً بالقوة والجودة والمتانة، ومنافسة كبرى الشركات العالمية، لما لشركة رينو من ماضٍ عريق في مجال صناعة السيارات بمختلف انواعها.

واشار الى قرب افتتاح الشركة فرعاً جديداً لها في السليمانية، مع مراكز خدمات متكاملة وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الاصلية.