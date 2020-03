ريهام سعيد تبكي وتتحدث عن منعها من الظهور الإعلامي

View this post on Instagram

" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ده وعد ربنا ♥️♥️♥️ ولا اي حد ليه معني او أهميه الظلم و القهر ليه اخر و هاتشوفوا. حسبي الله و نعم الوكيل.عمري ما هارجع اشتغل بين الضمائر الميته دي الحمد لله ربنا نجاني المضحك ان انا الوحيدة الي اتوقفت و باتوقف يعني انا الوحيدة الي بغلط ايه العدل ده؟