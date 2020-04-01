ريهام سعيد تبكي وتتحدث عن منعها من الظهور الإعلامي

المستقلة /فاجات الإعلامية ريهام سعيد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، بنشر مقطع فيديو تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي، على إثر أزمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة.

ودخلت ريهام في نوبة من البكاء أثناء حديثها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب منعها الحقيقى ومن المتسبب الأول في هذا القرار.

وقالت إن قرار العودة من عدمها أصبح أمر لا يهمها، لأنها تشعر بحالة التعنت، وإذا عادت إلى الظهور الإعلامي تشعر بحالة من التربص وبالتالي قد يصيبها مكروه أكبر يقضي عليها.

وقررت ريهام في نهاية الفيديو أن تتجه إلى التمثيل وتركز فيه بشكل أكبر، خاصة أنها دفعة الفنانة إنجي المقدم ويمكن أن تقدم أدواراً مختلفة.

وعلقت ريهام على الفيديو بقولها: “أنا ماتوقفتش عشان أهنت مرضى السمنة. انا هأقول الحقيقة ورزقي علي الله”.

وتابعت: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”، ده وعد ربنا ولا أي حد ليه معنى أو أهمية، الظلم والقهر ليه آخر وهاتشوفوا. حسبي الله ونعم الوكيل. بيقولوا خرجت عن ميثاق الشرف الإعلامي والله العظيم متأكدة إن هما نفسهم مايعرفوش هو إيه الميثاق ده.. أي كلام