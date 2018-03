رينيه زيلويجر تغير مظهرها من أجل الاسطورة جودي جارلند

(المستقلة)..أجرت الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر تحولا جذريا من أجل تجسيد دور الاسطورة السينمائية جودي جارلند في فيلم جديد بعنوان Judy.

ونشرت عدة مواقع الصورة الأولى للممثلة الأمريكية في شخصية جودي جارلند، وظهرت زيلويجر بشعر قصير مرتدية فستان منقوش بالورود ومكياج يلائم الشخصية.

وتجسد بطلة Bridget Jones’s Diary قصة حياة الممثلة الأمريكية جودي جارلند، وتعود أحداث الفيلم إلى لندن وتحديدا في شتاء 1968، إذ يرصد الفيلم وصول بطلة The Wizard of Oz لإحياء آخر حفلاتها الموسيقية في العاصمة البريطانية وأنجحها خلال مسيرتها الفنية، الفيلم يلقي الضوء على المعركة التي خاضتها الممثلة البالغة من العمر 47 عاما طوال حياتها ضد إدارة أعمالها، وأيضا محاولة التخلص من الإدمان في الوقت الذي تستعد فيه لزواجها الخامس من “ميكي دين”، وتعاني “جارلند” في ذلك الوقت من ذكريات طفولتها البائسة وتراودها رغبة العودة إلى ديارها برفقة أطفالها.

وحسبما ذكرت صحيفة The Independent، يستند الفيلم إلى سيناريو توم إيدج مؤلف The Crown ومن اخراج روبرت جولد، ووقع الاختيار على روفوس سيويل لتجسيد دور زوج جارلند السابق سيدني لوفت إلى جانب كلا من فين ويتروك ومايكل جامبون.

وعرض لـ رينيه زيلويجر مؤخرا فيلم Same Kind of Different as Me الذي تدور أحداثه حول تاجر التحف “رون هول” الذي يضطر إلى مصادقة رجل مشرد خطير من أجل انقاذ علاقته بزوجته رينيه زيلوجر وهي المرأة التي سوف تقود أحلامها ثلاثتهم في رحلة حياتهم.