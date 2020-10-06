ريم عبد الله تثير الجدل في السعودية برعد الشمال بقيمة 1.4 مليون ريال

المستقلة / متابعات … أثارت الفنانة السعودية ريم عبد الله جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك بعد ظهورها على حسابها الرسمي على موقع تويتر مرتدية طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال.

حيث تفاعل عدداً كبيراً من المغردين والمستخدمين لتثير بذلك الفنانة ريم عبدالله جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، وتصدر هاشتاق «#ريم_عبدالله» التريند على موقع تويتر السعودي.

يذكر ان الطقم الذي اردته ريم عبدالله والذي يعرف بأسم “رعد الشمال” وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم، وهو مشهور في المجتمع السعودي وذلك بسبب تكلفته الباهضة جداً والتي تصل الى ما يقارب 1.4 مليون ريال سعودي.

ومن خلال حسابها الرسمي على ” سناب شات ” نشرت ريم عبدالله فيديو من داخل أحد محلات الذهب، توضح من خلاله أن لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي، وقامت ريم عبد الله، بنشر صورة لها عبر تويتر، وهى ترتدي طقم رعد الشمال، وذكرت أن وزنه يبلغ 4.2 كيلوجرامات.