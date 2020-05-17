ريلمي تطلق أحدث هواتفها الجديدة كليًا، ريلمي 6 برو وريلمي سي 3

(المستقلة).. اعلنت ريلمي أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال الهواتف الذكية في العالم عن أحدث هواتفها في الإمارات العربية المتحدة، ريلمي 6 برو وريلمي سي 3، وتشتهر ريلمي بهواتفها الذكية النابضة بالحيوية والمسلية التي يتم تصميمها خصيصًا للشباب والفئات المستهدفة الأصغر سنًا بفضل ثلاث مميزات رئيسية تتمثل في الأداء القوي والتصميم العصري والأسعار المعقولة.

وبعد النجاح الكبير لهواتف ريلمي 6 وريلمي 6 اي، تقدم ريلمي طرازًا جديدًا للعلامة التجارية –هاتف ريلمي 6 برو-بأحد أكثر التصميمات الممكنة روعة وأناقة. تقدم ريلمي لأول مرة كاميرا رباعية خلفية وكاميرا مزدوجة أمامية في سلاسل هواتف برو، مما يجعل هذا الطراز رائعًا للأداء عالي المستوى. يأتي هاتف ريلمي 6 برو بشاشة فائقة السلاسة “Ultra Smooth Display Pro” مقاس 16,6 سم 90 هرتز ويتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 720G القوي الذي يحتوي على وحدة المعالجة المركزية Kryo 465 بأقصى سرعة ساعة تبلغ 2,3 جيجا هرتز إضافةً إلى وحدة معالجة الرسوميات Adreno 618 القوية للاستمتاع بتجربة ألعاب مثيرة. تم تزويد هذا الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4300 مللي أمبير في الساعة وشاحن فلاش 30 واط تم ترقيته حديثًا، بما يقلل إلى حدٍ كبير من وقت الشحن، ويأتي ريلمي 6 برو بتقنية الصوت عالي الوضوح Dolby Atmos للاستمتاع بتجربة غامرة لمشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى.

وبالحديث عن الكاميرات، يتميز هاتف ريلمي 6 برو بكاميرا فائقة الوضوح 64 ميجابكسل، حيث ينتج نظام الكاميرا الرباعية Pro Quad Camera System وضوحًا يساوي أربع مرات من وضوح شاشات التلفزيون بدقة 4K. ويأتي نظام الكاميرا الرباعية بوضع Super Nightscape 3.0 الجديد ووضع Ultra Nightscape لالتقاط صور فائقة النقاء في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويمكنك من خلال خاصية وضع Tripod الجديد التقاط صور ليلية ساحرة تغطي تفاصيل خارج نطاق الرؤية البشرية. يشمل نظام الكاميرا الرباعية زاوية فائقة عريضة للغاية 119 درجة توفر مجال رؤية أكبر أربع مرات من المعتاد بإطار أكثر اتساعًا.

ريلمي سي 3:

يعد ريلمي سي 3 أول هاتف بكاميرا ثلاثية يطرح ضمن فئته السعرية الاقتصادية. يحتوي الجهاز على بطارية عالية السعة 5000 مللي أمبير في الساعة بما يضمن زيادة عمر البطارية وتوفر خاصية الشحن العكسي. يتميز هاتف ريلمي سي 3 بشاشة عالية الدقة مقاس 16.5 سم (6.5 بوصة) بتقنية النوتش الذي يأخذ شكل قطرة المياه بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89.8٪. يتميز ريلمي سي 3 بمعالج Helio G70 فائق القوة مع تقنية HyperEngine بتحسينات متعددة للاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة. لتلبية احتياجات التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع خوارزمية عدسة تصوير البورتريه من أجل التقاط صور بورتريه جميلة ومميزة لك ولأحبائك بتأثير البوكيه. فيما يتعلق بالاتصالية، يحتوي ريلمي سي 3 على ثلاث فتحات للبطاقات تدعم شريحتين هاتف وفتحة لبطاقة ذاكرة مايكرو اس دي حتى 256 جيجابايت لتوفير مساحة إضافية للتخزين.

يأتي هذا الهاتف المميز الذي يسمى وحش الألعاب بلونين –أحمر متقد وأزرق ثلجي-وتم استلهام هذين اللونين من الحمم الساخنة والأنهار الجليدية الباردة. ويبدو تصميم Sunrise Design الجديد جميلًا ومميزًا ويتميز بسطح مضاد للبصمة يجعل الإمساك بالهاتف أكثر سهولة ويمنع الخدوش وعلامات بصمات الإصبع غير المرغوب فيها.

*المصدر: “ايتوس واير”