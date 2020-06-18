ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية نظيفة من بن زيما وأسينسيو

(المستقلة)… حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا ضد فالنسيا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 29 من عمر الليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ثلاثية ريال مدريد حملت توقيع كريم بنزيما “ثنائية” في الدقيقتين 61 و86، وماركو أسينسيو في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة في وصافة الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن.

أول تهديد جاء في الدقيقة الرابعة، حيث سدد كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة تصدى لها الحارس سيلسين بسهولة.

وانطلق بنزيما إلى منطقة جزاء فالنسيا، ومرر لزميله توني كروس، الذي سدد مباشرة على مرمى الحارس سيلسين، والذي تصدى لها على مرتين في الدقيقة 10.

وتألق سيلسين في التصدي لانفراد من هازارد في الدقيقة 11، والذي تلقى تمريرة من بنزيما في عمق دفاع الخفافيش.

وسدد رودريجو كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا في الدقيقة 15.

ونجح رودريجو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 20، حيث تلقى تمريرة في عمق منطقة الجزاء من زميله سولير، وسدد على يسار كورتوا.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، والتي أثبتت تسلل ماكسي جوميز الذي تدخل في الهدف، حتى من دون لمس الكرة، ليقرر إلغاء الهدف.

وواصل سيلسين حارس فالنسيا في التألق، حيث تصدى لتسديدة من لاعب ريال مدريد داني كارفاخال في الدقيقة 28.

ونجح تيبو كورتوا في التصدي لمحاولة خطيرة من لاعب فالنسيا كوندوجبيا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، تسديدة قوية في الدقيقة 57، تصدى لها سيلسين.

ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 61، حيث تلقى تمريرة من زميله هازارد، وسدد على يمين الحارس سيلسين.

وأهدر هازارد، فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بغرابة شديدة، حيث سدد برعونة بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 63.

وقرر زيدان الدفع بماركو أسينسيو لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي، ومن أول لمسة له نجح في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، مستغلًا عرضية زميله فيرلاند ميندي في الدقيقة 74.

وحصل ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84، انبرى لتنفيذها توني كروس، والذي تصدى لتسديدته سيلسين وحولها لركلة ركنية.

وسجل بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86، حيث تلقى عرضية من أسينسيو، وسدد على الطائر على أقصى يمين الحارس سيلسين.

وأشهر سانشيز مارتينيز حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه كانج إن لي لاعب فالنسيا في الدقيقة 89، بسبب تدخله العنيف ضد راموس.

ولم يُظهر لاعبو فالنسيا أي رد فعل قوي، ليؤمن الميرنجي النقاط الثلاث ويواصل صراعه مع برشلونة المُتصدر بفارق نقطتين على لقب الليجا. (النهاية)