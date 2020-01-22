ريال مدريد يهزم سلامنكا بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق ريال مدريد فوزا سهلا بنتيجة 3-1 على مضيفه أونيونيستاس دي سلامنكا (القسم الثالث) في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16.

وافتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق جاريث بيل في الدقيقة 18، وسجل ألفارو روميرو هدف التعادل لسلامنكا في الدقيقة 57.

وأضاف خوان جونجورا لاعب سلامنكا هدفا ثانيا للريال في الدقيقة 62، فيما اختتم براهيم دياز ثلاثية الضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب كأس ملك إسبانيا 19 مرة في تاريخه، آخرها عام 2014.