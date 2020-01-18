ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية كاسيميرو

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، مساء السبت، بفضل ثنائية البرازيلي كاسيميرو.

افتتح كاسيميرو التسجيل للريال في الدقيقة 57، وسجل لوك دي يونج هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 64.

وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب الوسط المدافع ثنائية للريال في مباراة واحدة منذ انضمامه للفريق في 2015.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متقدما بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة، الذي يواجه غرناطة لاحقا.

في المقابل توقف رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.