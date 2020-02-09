ريال مدريد يكلل فوزه على أوساسونا بـ5 أرقام ذهبية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-1 في الجولة 23 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، ليبتعد بصدارة الترتيب، ويحقق 5 أرقام تاريخية.

وتستعرض «المستقلة» في السطور التالية 5 أرقام تاريخية حققها ريال مدريد بفوزه الكبير على أوساسونا.

صلابة دفاعية:

ريال مدريد استقبل 14 هدفا فقط منذ بداية الموسم الحالي بالدوري الإسباني، وهي أول مرة في تاريخه يستقبل هذا العدد من الأهداف بعد مرور أول 23 جولة.

الريال عانى كثيرا في النسخة الماضية من الليجا الإسبانية، خاصة على مستوى الدفاع، حيث استقبل 46 هدفا خلال 38 مباراة، علما بأنه أنهى الموسم في المركز الثالث.

إنجازات القائد راموس:

سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وقائده وصل إلى 440 في الدوري الإسباني مع الفريق المدريدي، ليصبح اللاعب التاسع بين قائمة الأكثر ظهورا بقميص الملكي في المسابقة، متخطيا القائد الأسبق فرناندو هييرو.

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راموس، الذي سجل هدف الريال الثاني، نجح في التسجيل خلال 17 عاما بشكل متواصل في الدوري الإسباني، علما بأنه وصل إلى الهدف رقم 90 بقميص ريال مدريد، الذي انضم له في صيف 2005 قادما من إشبيلية.

ورغم كونه مدافعا، فإن راموس يحتل المركز الثالث بين أكثر لاعبي الريال تسجيلا في كل البطولات هذا الموسم، برصيد 6 أهداف، خلف كريم بنزيمة (18 هدفا)، ورودريجو جوس (7 أهداف).

يوفيتش يزور الشباك بعد انقطاع طويل:

الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الشاب سجل الهدف الرابع في في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وهو هدفه الثاني فقط مع الريال منذ بداية الموسم الحالي، حيث كان قد سجل هدفه الأول في الفوز 5-0 على ليجانيس بالجولة 11 من الليجا، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يوفيتش انضم إلى قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ورغم تألقه الملحوظ في الموسم الماضي مع فرانكفورت، إلا أنه لم يقدم أداء مقنعا مع الميرينجي، ما تسبب في ابتعاده عن التشكيلة الأساسية.

وشارك المهاجم الصربي الشاب في 23 مباراة بقميص ريال مدريد بمختلف المسابقات، منها 15 كبديل و8 كأساسي، استكمل منها واحدة فقط حتى النهاية.

يذكر أن ريال مدريد يعتلي حاليا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يواجه ريال بيتيس في الجولة ذاتها لاحقا.