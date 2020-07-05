بهدف راموس ريال مدريد يفوز على بيلباو ويقترب من التتويج بالليجا

(المستقلة)… حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما وصعبا على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس”، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

بدأ ريال مدريد متحفزا من أجل خطف هدف، خاصة أن الفوز يقرب الفريق كثيرا من لقب الليجا، إلا أن الشوط الأول شهد إهدار أكثر من فرصة خطيرة من جانب الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه على أتلتيك بيلباو بحثا عن افتتاح التسجيل، لكن دفاع الفريق الباسكي ظل صامدا ونجح في إيقاف خطورة الفريق الملكي لأكثر من 25 دقيقة.

وفي الدقيقة 73 سجل ريال مدريد هدفه عن طريق سيرجيو راموس بعد ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو إثر تدخل ضد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

بتلك النتيجة يبتعد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة وللأخير مباراة أمام فياريال مساء اليوم في الجولة الحالية، ليقترب الملكي من التتويج بالليجا، ويأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الثامنة بالجدول برصيد 48 نقطة. (النهاية)