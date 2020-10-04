ريال مدريد يفوز بهدفين نظيفين على ‎ليفانتي ويعتلي جدول ترتيب ‎الليغا برصيد 10 نقاط  

‏‎المستقلة/ – حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة كارفاخال وأودريوزولا.

وظهر أسينسيو في التشكيلة الأساسية كجناح أيمن، حيث عاد زيزو للاعتماد على طريقة (4-3-3).

وكشر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا بتسجيل هدف التقدم، بتسديدة قوية من الشاب فينيسيوس جونيور أقصى يسار الحارس أيتور فيرنانديز في الدقيقة 16.

وجاء الرد سريعًا من فوكسيفيتش مهاجم ليفانتي، بتسديدة رأسية اصطدمت بالعارضة الأفقية، قبل أن ترتد أمام الدفاع الذي شتتها بعيدًا في الدقيقة 30.

وأهدر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فرصة تسجيل الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 35، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من زميله كاسيميرو، وسدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى ليفانتي.

ولم تظهر أي محاولات خطرة من كلا الطرفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، حرم القائم الأيسر لحارس ليفناتي أيتور فيرنانديز، المهاجم كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 50.

وأضاع فينيسيوس فرصة خطيرة لمُضاعفة النتيجة في الدقيقة 52، حيث سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن لحارس ليفانتي.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في التصدي لتسديدة قوية من لاعب ليفانتي باردي في الدقيقة 57، ليُحافظ على تقدم فريقه.

وواصل كورتوا تألقه بتصدٍ مميز بقدمه، لتسديدة أخرى من باردي لاعب ليفانتي، في الدقيقة 60.

وسجل سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الهدف الثاني، بكرة رأسية، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفديدو، في الدقيقة 67.

ونجح كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لانفراد من كارلوس لاعب ليفانتي في الدقيقة 77، ثم تسديدة أخرى من باردي في الدقيقة 78.

وحاول فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد، تهديد مرمى ليفانتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز على مرتين في الدقيقة 84.

واستمرت محاولات ريال مدريد لكن دون أي فعالية حقيقية، حتى أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 95، إذ تلقى تمريرة في العمق من رودريجو جويس لينفرد بالحارس أيتور فيرنانديز ويُسجل أول هدف له هذا الموسم، ويحصد الملكي النقاط الثلاث.