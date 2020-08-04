“المستقلة” … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن خطة الميركاتو الصيفي لريال مدريد.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني، في الموسم المنقضي، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة.

وسبق أن صرح فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة كبرى، الصيف الجاري.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرغب في التخلص من أكثر من لاعب في فريقه مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

ونجح زيدان في قيادة الميرنجي لحصد لقب الليجا، بينما لا يزال الفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولديه مباراة مهمة هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي. ” النهاية”