ريال مدريد يضم البرازيلي الواعد رينير جيسوس

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع البرازيلي الواعد رينير جيسوس، لاعب فلامنجو البرازيلي، على أن ينضم للنادي في الصيف المقبل.

وقال الريال في بيان رسمي إن جيسوس، الذي أتم أمس عامه الـ18، وقع عقدا مع النادي حتى يونيو/حزيران 2026، وسينضم لصفوف فريق الرديف “كاستيا” عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويشارك المنتخب البرازيلي حاليا في الدور الأول من تصفيات أمريكا الجنوبية للأولمبياد، والتي تنتهي في فبراير/شباط القادم.

وشارك رينير في 15 مباراة مع فلامنجو هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين، فيما خاض 10 مباريات مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.