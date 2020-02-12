ريال مدريد يضع عينه على مدافع بلد الوليد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الغاني محمد ساليسو، مدافع بلد الوليد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن ريال مدريد بدأ في مراقبة ساليسو، بعدما قدم أداء مذهلا هذا الموسم مع بلد الوليد، ويدرس إمكانية التقدم بعرض لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

اقرأ أيضا: أبرز 5 مهاجمين مرشحين لتعويض ديمبيلي في برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن تألق اللاعب الغاني صاحب الـ20 عاما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية، على رأسها مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وخيتافي بجانب ريال مدريد في إسبانيا.

يذكر أن ساليسو انضم إلى أكاديمية بلد الوليد في 2017، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2019، ويتضمن عقده مع النادي شرطا جزائيا بقيمة 12 مليون يورو في عقده، ما يسهل مهمة الأندية الراغبة في ضمه.

وخاض المدافع الغاني 24 مباراة مع بلد الوليد هذا الموسم في كل المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.