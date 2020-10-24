ريال مدريد يصعق برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ريال مدريد فوزا هاما على غريمه برشلونة بنتيجة 3-1، مساء السبت، في مباراة الكلاسيكو بالجولة السابعة من الدوري الإسباني، في ملعب “كامب نو” معقل البارسا.

افتتح فيدريكو فالفيردي التسجيل للريال مبكرا في الدقيقة الخامسة، وجاء التعادل بعد 3 دقائق فقط من توقيع أنسو فاتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأضاف سيرخيو راموس هدفا ثانيا للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 63، فيما اختتم لوكا مودريتش الثلاثية في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط من 5 مباريات، ليحتل المركز العاشر.