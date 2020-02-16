ريال مدريد يسقط في فخ سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تعادل ريال مدريد مع ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-2، مساء الأحد، في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

سجل فيدور سمولوف وسانتي مينا هدفي سيلتا في الدقيقتين 7 و86، فيما أحرز توني كروس وسيرخيو راموس ثنائية ريال مدريد في الدقيقتين 52 و65.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن الغريم التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

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في المقابل رفع سيلتا فيجو نقطة رصيده إلى 21 نقطة، ليترك منطقة الخطر، ويتقدم إلى المركز الـ17 في جدول الترتيب.

وبهذا توقفت سلسلة من 5 انتصارات متتالية لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، علما بأن الفريق فاز في 15 مباراة وتعادل 8 مرات وخسر واحدة في 24 مباراة خاضها هذا الموسم في الليجا.