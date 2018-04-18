ريال مدريد يسعي للاقتراب من وصافة الدورى الإسباني أمام بلباو اليوم

(المستقلة) … يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو، فى تمام الساعة العاشره والنصف بتوقيت مكة مساء اليوم الأربعاء،على ملعب سانتياجو برنابيو، فى مباراة الجولة الـ 33 من الدورى الإسبانى.

ريال مدريد يسعى للاقتراب من أتلتيكو مدريد

يسعى ريال مدريد الذى يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 67 نقطة، للفوز بمباراة اليوم، للاقتراب من أتلتيكو مدريد الذى يحتل وصافة الليجا بفارق 4 نقاط عن الفريق الملكى.

راموس قائد ريال مدريد

ويأمل ريال مدريد الفوز بمباراة اليوم، وتعثر أتلتيكو مدريد خلال مواجهة ريال سوسيداد غدا الخميس، لتقليص الفريق بينهما، إذ يسعى الفرنسى زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكى فى خطف وصافة الليجا من الفريق المدريدى قبل نهاية الموسم.

ريال مدريد يتسلح بالانتعاشة الأوروبية والمحلية

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو، متسلحا بالانتعاشة الأخيرة، التى استطاع خلالها التأهل للدور نصف النهائى من دوري أبطال أوروبا، وعبور أخر 6 مباريات فى الدوري الإسباني دون هزيمة، حيث فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى واحدة.

رونالدو نجم ريال مدريد

ويمتلك ريال مدريد الفرصة الأكبر للفوز بمباراة اليوم، فى ظل انتعاشاته الأخيرة، بالإضافة إلى أن أخر مرة استطاع فيها أتلتيك بلباو الفوز على الفريق الملكى كانت بهدف نظيف، خلال عام 2015.