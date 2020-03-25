ريال مدريد يسعى لإعارة يوفيتش فى الميركاتو الصيفى المقبل

المستقلة .. منح ريال مدريد الإسباني، فرصة كبيرة لتشيلسى الإنجليزي، للحصول على خدمات مهاجمه الصربى لوكا يوفيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال رغبته فى إعارة اللاعب للمشاركة فى المباريات.

كانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أكدت على أن إدارة ريال مدريد، تسعى لإعارة يوفيتش، فى الميركاتو الصيفى المقبل، من أجل أن يستعيد قوته التهديفية، بعد جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق طول الموسم الحالى.

ذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن تشيلسي، أصبحت لديه فرصة كبيرة فى تعزيز هجومه بالموسم المقبل، من خلال إستعارة يوفيتش فى سوق الانتقالات الصيفية.

فشل يوفيتش، صاحب الـ22 عاما، فى الحصول فرصة قيادة هجوم الميرنجى خلال الموسم الحالى، بعد لعبه 24 مباراة فى جميع المسابقات، أغلبيتهم جاء من على مقاعد البدلاء، سجل هدفين فقط وصنع مثلهم.

وانضم المهاجم الصربى لصفوف الفريق الملكى، الصيف الماضى قادما من فريق اينتراخت فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو.

كان الدوري الإسباني، قد تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.