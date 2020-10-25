ريال مدريد يستعيد نجمه قبل لقاء جلادباخ

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي ريال مدريد قائمته لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، بعدما غاب في الفترة الأخيرة للإصابة.

وعانى هازارد من إصابة في الساق اليمنى منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وغاب على إثرها عن آخر 6 مباريات للفريق الملكي، علما بأنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مونشنجلادباخ، الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة جلادباخ كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي.

خط الدفاع: سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – مارسيلو – فيرلاند ميندي – سانتوس.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

ويغيب عن القائمة عدة لاعبين للإصابة، أبرزهم داني كارباخال وألفارو أودريوزولا وناتشو وماريانو دياز.