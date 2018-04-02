ريال مدريد يخطط لاستعادة موراتا مجددا

(المستقلة) … يسعى ريال مدريد الإسبانى لاستعادة مهاجمه السابق ألفارو موراتا من تشيلسي الإنجليزى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حال فشل التعاقد مع البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى.

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن ريال مدريد أعاد اهتمامه بالمهاجم الإسبانى الفارو موراتا، ووضعه كخطة بديلة لروبرت ليفاندوفسكى.

ليفاندوفسكى

كان موراتا الذى بدأ الموسم بشكل جيد مع تشيلسى واجه حالة عقم تهديفى خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على مشاركاته مع المنتخب الإسبانى، وتم استبعاده من قائمة الماتادور الإسبانى لوديتى ألمانيا والأرجنتين الأخيرتين، وبات مهددا بالغياب عن منافسات مونديال كأس العالم روسيا 2018.

يذكر أن موراتا بدأ مسيرته في ريال مدريد، قبل بيعه إلى يوفنتوس في عام 2014، واستعاده الفريق الملكى بعد عامين، عن طريق بند إعادة الشراء بقيمة 26 مليون جنيه استرليني فى صيف 2016، ومع ذلك استمر في صفوف الريال موسماً واحداً فقط وتم بيعه إلى تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه استرليني في الصيف الماضي.