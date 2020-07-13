ريال مدريد يحل ضيفاً على غرناطة في الدوري الاسباني

المستقلة … يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد، ضيفاً على غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الليجا على ملعب “لويس كارمينيس”.

ويسعى الفرنسى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إلى تحقيق هدفين أمام غرناطة الليلة، الأول مواصلة الإنتصارات وتحقيق الفوز التاسع على التوالى، واقتناص الـ 3 نقاط كاملة من المباراة للحفاظ على فارق الأربع النقاط مع الغريم التقليدى برشلونة.

حيث يحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، فيما يأتى برشلونة وصيفاً بـ 79 نقطة، ويتبقي له مباراتين بالمسابقة، حيث كان قد تغلب على بلد الوليد بهدف أمس الأول، بنفس الجولة.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، القائمة المستدعاه لمواجهة مضيفه غرناطة.

وشهدت القائمة التى ضمت 23 لاعبا غياب كل من مارسيلو وناتشتو فيرنانديز وماريانو دياز وخاميس رودريجيز، فيما عاد دانى كارفخال وسيرجيو راموس، وجاءت القائمة على النحو التالى .

حراسة المرمى: أريولا – كورتوا – ألتوب

خط الدفاع: كارباخال – ميليتاو – فاران – راموس – ميندى – ميجيل جوتيريز – خافى هيرنانديز

خط الوسط: كروس – مودريتش – فالفيردى – كاسيميرو – إيسكو – أسينسيو

خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – فاسكيز – فينيسيوس – براهيم دياز – رودريجو