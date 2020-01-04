ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على مضيفه خيتافي

المستقلة …حقق نادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج الديار على مضيفه خيتافي بنتيجة 3-0 على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في إطار الأسبوع التاسع عشر بالدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول لريال مدريد عن طريق الحارس دافيد سوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34 بعدما فشل في تشتيت الكرة بيده ليضعها بنفسه في المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني، أضاف رافائيل فاران الهدف الثاني لريال مدريد برأسية متقنة في الدقيقة 53، ثم أحرز لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة ليقفز لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي سيلعب مساء اليوم ضد إسبانيول في ديربي كاتالونيا على ملعب كورنيلا البرات، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

ومن المقرر أن يطير ريال مدريد إلى المملكة العربية السعودية بعد فوزه على خيتافي من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد، حيث سيلعب ضد فالنسيا يوم 8 يناير، والفائز من هذه المباراة سيلعب نهائي كأس السوبر يوم 12 يناير بين الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.