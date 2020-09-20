ريال مدريد يتعثر ضد ريال سوسيداد في الأنويتا بتعادل سلبي

المستقلة/ – سقط ريال مدريد حامل لقب الليجا، في فخ التعادل السلبي دون أهداف، خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده لنقطة وحيدة في المركز العاشر حيث يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا.

أول تهديد في المباراة، كانت تسديدة أرضية من الفرنسي كريم بنزيما من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها حارس سوسيداد ريميرو بسهولة في الدقيقة 14.

وواصل ريال مدريد سيطرته على الكرة، واعتمد اللاعبون على التمريرات القصيرة في محاولة لكسر التكتلات الدفاعية لسوسيداد.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37، حيث تلقى كرة في عمق دفاع سوسيداد لينفرد بالحارس ريميرو ويراوغه لكنه سدد بعيدًا عن المرمى.

واستمر بنزيما في مسلسل إهدار الفرص، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس سوسيداد في الدقيقة 40.

وجاء أول تهديد من ريال سوسيداد في الدقيقة 42، بتسديدة رأسية من نورماند مستغلا كرة ركنية عرضية، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى كورتوا.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من إسحاق مهاجم ريال سوسيداد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، استقبل بارينتشيا لاعب ريال سوسيداد كرة عرضية، وسدد على الطائر بجانب القائم الأيسر لكورتوا في الدقيقة 46.

وباغت كارفاخال نجم ريال مدريد، ريميرو حارس ريال سوسيداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنه تصدى لها على مرتين، في الدقيقة 56.

وتألق ريميرو حارس ريال سوسيداد في التصدي لتسديدة قوية من بنزيما على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 62.

وقرر زيدان المدير الفني لريال مدريد تعديل أوراقه في خط الوسط، بالدفع بكاسيميرو وفالفيردي والشاب مارفين بدلا من الثلاثي أوديجار ومودريتش ورودريجو.

ولم ينجح لاعبو ريال مدريد في ترجمة السيطرة والاستحواذ على الكرة، لفرصة مُحققة للتسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليخسر حامل اللقب أول نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه.