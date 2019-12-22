ريال مدريد يتابع باهتمام موقف المدافع “ماركينيوس ” لضمه بعد نهاية الموسم

المستقلة … يراقب نادي ريال مدريد لاعبًا جديدًا من باريس سان جيرمان، استعدادًا لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لموقع “Le10Sport ” الفرنسي، فإن ريال مدريد يتابع باهتمام موقف المدافع البرازيلي ماركينيوس من تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأشار إلى أن ماركينيوس لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2022، بعدما اختلف الطرفان حول الراتب السنوي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن وكيل ماركينيوس هو جوليانو بيرتولوتشي، وهو نفس الشخص الذي نقل البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

يذكر أن العديد من التقارير سبق أن أكدت اهتمام ريال مدريد بلاعبين من سان جيرمان مثل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.