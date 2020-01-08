ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الاسباني بعد فوزه على فالنسيا

المستقلة …سحق ريال مدريد نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس (15)، وإيسكو (39)، ولوكا مودريتش (65)، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء (90+2).

وسينتظر ريال مدريد الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في النهائي المُقرر إقامته يوم 12 يناير الجاري في ملعب الجوهرة المشعة.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط قوي، حيث أرسل البرازيلي كاسيميرو تسديدة صاروخية في الدقيقة 3 مرت أعلى مرمى الحارس دومينيك.

وتألق حارس فالنسيا دومينيك في التصدي لتسديدة رأسية من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، الذي استغل كرة عرضية من زميله كاسيميرو على الطرف الأيسر، في الدقيقة 5.

ونجح توني كروس في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 15، حيث استغل تقدم حارس فالنسيا دومينيك أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ونفذها مباشرة على المرمى، ليمنح الميرنجي التقدم.

وفي أول فرصة لفالنسيا في المباراة في الدقيقة 28، وصلت الكرة باتجاه كيفن جاميرو في منطقة الجزاء، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى الحارس تيبو كورتوا.

واستمر ضغط ريال مدريد، حتى نجح إيسكو في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 39، حيث مرر

فالفيردي كرة عرضية في منطقة الجزاء لمودريتش الذي سدد وتصدى له المدافع جاراي، قبل أن ترتد الكرة أمام إيسكو الذي سدد بقوة أسفل يمين الحارس دومينيك.

وحرم القائم إيسكو من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، حيث استقبل كرة عرضية من كروس، وسدد بالرأس لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن لمرمى فالنسيا، وترتد الكرة أمام يوفيتش الذي سدد لكن الحارس دومينيك تصدى له في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد، مع تفوق كامل للميرنجي على الخفافيش.

ومع بداية الشوط الثاني، لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث دخل الميرنجي بضغط وسدد إيسكو وفيدي فالفيردي على مرمى الخفافيش لتهديدهم.

وقرر ألبرت سيلاديس المدير الفني لفالنسيا، إجراء أولى تغييراته حيث أشرك ماكسي جوميز بدلا من كوندوجبيا في خط الوسط، ثم تشيرشيف بدلا من جاميرو.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث استقبل تمريرة من لوكا يوفيتش وسدد أقصى يمين الحارس دومينيك.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بمارسيلو بدلا من ميندي، ثم خاميس رودريجيز بدلا من مودريتش، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من يوفيتش.

وحاول باريخو تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 74، لكن الحارس تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

واستقبل البديل خاميس رودريجيز تمريرة في منطقة الجزاء من ماريانو دياز، وسدد لكن في الشباك الخارجية لمرمى فالنسيا في الدقيقة 85.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على ريال مدريد بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب لمس الكرة يد المدافع سيرجيو راموس، وانبرى لتنفيذها باريخو الذي سدد على يسار كورتوا، وسجل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة (90+2)