ريال مدريد يبدأ تحضيراته بخسارة من بايرن ميونيخ بثلاثية

(المستقلة) … سر نادي ريال مدريد الاسباني وديا من نظيره الألماني بايرن ميونيخ فجر اليوم الأحد في اطار الكأس الدولية للأبطال.

وسقط الميرينغي أمام بطل ألمانيا بثلاثية لهدف في لقاء عرف مشاركة النجم البلجيكي ايدين هازارد.

وتقدم كورينتين توليسو للبايرن بهدف في الدقيقة 15، أتبعه روبرت ليفاندوفيسكي بهدف ثان في الدقيقة 67.

وأضاف سيرج جنابري هدفا ثالثا للبايرن مستغلا خطأ فادحا من دفاع الريال بحلول الدقيقة 70.

وعرفت الدقيقة 81 طرد حارس البايرن سفين أولريخ، ليسجل بعدها بأربعة دقائق، الوافد الجديد رودريغو هدفا رائعا للريال من ركلة حرة.