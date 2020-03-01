ريال مدريد يبحث عن نقاط الفوز امام برشلونة

ريال مدريد يبحث على ثلاثة نقاط من سانتياجو برنابيو امام برشلونة

المستقلة .. يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلا على ريال مدريد في الساعة 11:00 مساء اليوم بتوقيت مكة على ملعب سانتياجو برنابيو، في الكلاسيكو الأول لعام 2020 والأول في الألفية الجديدة حيث تقام المباراة ضمن الأسبوع 26 من الدوري الإسبانى الذى يتصدره برشلونة برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الملكى.

وستخضع المباراة لإجراءات طبية مشددة خوفا من فيروس كورونا المنتشر مؤخرًا كما تلقى لاعبو برشلونة حديثًا عن الوقاية من الفيروس عبر أنتوني تريلا، رئيس قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة في مستشفى كلينيك في مقر التدريبات قبل المران الأخير للكلاسيكو، كما أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن هناك مقترحا لاستكمال باقى المباريات بدون جماهير.

مؤتمر زيدان قبل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

وتبدو كل الاحتمالات مفتوحة في مباراة اليوم لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى وهو ما أكده قائد الملكى سيرجيو راموس في حوار مع الموقع الرسمي لناديه بقوله: “الكلاسيكو ليس كأى مباراة على الرغم من أن هناك ثلاث نقاط على المحك، ستحدد متصدر الترتيب إلا أن الفوز على برشلونة يشكل مصدر سعادة بصرف النظر عن البطولة أو الملعب أو ظروف اللقاء، ويعطينا شعورا إيجابيا على الصعيد المعنوي”.

وعن أهمية اللقاء قال راموس: “ستكون مباراة صعبة، بسبب المرحلة في الموسم وبسبب فارق النقاط الضئيل بين الفريقين. قد تكون مباراة حاسمة أو لا، يعتمد ذلك على النتيجة، ولكن أعتقد أن مشوار الليجا ما زال طويلاً. هناك أمور كثيرة وقد يحصل أي شيء. بالنسبة لنا سيكون من المهم تحقيق الفوز في الديار، أمام جمهورنا، وهذا يعني أن الفوز حافز إضافي كبير بالنسبة لنا وسيمنحنا السعادة. نحن أقوى مع مشجعينا وعلينا استغلال ذلك. آمل أن نتمكن من تحقيق الفوز في ملعبنا”.

ويغيب عن الملكى نجمه البلجيكي إيدين هازارد وماركو أسينسيو للإصابة ومن المتوقع أن يدخل زين الدين زيدان مباراة اليوم بتشكيل يضم: تيبو كورتوا؛ فيرلاند ميندي، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفخال؛ لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي؛ كريم بنزيما، فينيسوس جونيور.

مؤتمر سيتين قبل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

في المقابل، يتسلح برشلونة بنجمه ليونيل ميسى صاحب الأرقام القياسية في الكلاسيكو رغم الغيابات التي تضرب الفريق وأبرزها لويس سواريز وديمبيلي وسيرجي روبرتو ويتسلح بعودة جوردى ألبا من الإصابة وجيرارد بيكيه الذى تعافى من الإصابة التي لحقت به أمام نابولي، وسيكون البرغوث هو فرس الرهان كعادته حيث خاض 21 مباراة على ملعب ريال مدريد وخسر ستة فقط وسجل 15 هدفًا، كما يدخل الفريق برقم مميز أيضًا كونه لم يخسر في آخر 7 مباريات بالليجا ضد الريال محققا 4 انتصارات و3 تعادلات.

وكشفت تقارير صحفية كتالونية أن مارتن برايثوايت المهاجم الجديد قد يبدأ مباراة اليوم أساسيا لتعويض غياب سواريز وبعدما قدم أداءا مميزا منذ انضمامه من ليجانيس ومشاركته كبديل في الفترة الأخيرة، وسيكون التشكيل الأقرب للبلوجرانا كالتالي: تير شتيجين؛ جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليه، نيلسون سيميدو؛ بوسكيتس، دي يونج، آرتورو فيدال؛ ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، برايثوايت.