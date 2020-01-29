ريال مدريد وفالنسيا يواصلان المغامرة في كأس ملك إسبانيا

المستقلة / حسام الدين جمال / نجح ريال مدريد وفالنسيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، على حساب ريال سرقسطة وكولتورال ليونيسا، على الترتيب، مساء الأربعاء، في دور الـ16.

الريال حقق فوزا عريضا على مضيفه سرقسطة، المنافس بالدرجة الثانية، بنتيجة 4-0، وسجل له كل من رافاييل فاران ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة، في الدقائق 6 و32 و72 و79 على الترتيب.

في المقابل فإن فالنسيا، حامل اللقب، تخطى كولتورال ليسونيسا (الدرجة الثالثة)، بشق الأنفس، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفاز فالنسيا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح بملعب ليونيسا، ليحصد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وبجانب ريال مدريد وفالنسيا، تأهل أيضا كل من أتلتيك بلباو وغرناطة وفياريال وريال سوسيداد، وتختتم المباريات مساء الخميس بمواجهتين بين برشلونة وليجانيس، وميرانديس مع إشبيلية.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم 5 فبراير/شباط المقبل.