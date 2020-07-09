ريال مدريد مستعد لبيع لوكا يوفيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة

المستقلة … وصل لوكا يوفيتش إلى نادي ريال مدريد في الصيف الماضي كمرشح للعب دور بديل كريم بنزيما، وذلك بناءاً على طلب زين الدين زيدان.

لكن بمرور الوقت لم يحصل النجم الصربي على ثقة مدرب ريال مدريد، بعد أن فشل نجم فرانكفورت السابق في تقديم نفس الأداء الذي كان يقدمه في الدوري الألماني.

وحسب صحيفة الماركا فإن ريال مدريد بدأ بالاستماع وتلقي العروض الخاصة بشراء مهاجمه صاحب الـ22 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

لم يعد النادي يستبعد إمكانية بيع يوفيتش على الرغم من أن زيدان أوضح قبل أسابيع أنه لديه ثقة به، لكن سيكون على يوفيتش في المرحلة القادمة البحث عن فريق يلعب له بشكلٍ أساسي بعيداً عن فريق العاصمة الإسبانية.

وحسب الصحيفة فإن شخصية لوكا يوفيتش لم تساعده على الاندماج المثالي مع بقية لاعبي ريال مدريد، وكذلك تصرفاته التي لم ترتقي لكونه لاعباً للعملاق الإسبان.

حيث قام يوفيتش بتحدي القواعد الصحية في صربيا بعد أن شارك في حفلة شواء مع اثنين من اللاعبين وهم ماكسيموفيتش لاعب خيتافي وسابوسيتش لاعب أتلتيكو مدريد.

ثم كانت آخر تلك التصرفات التي أغضبت ريال مدريد هو زيارته إلى صديق أثبتت اختباراته لاحقاً أنه مصاب بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا ولهذا السبب تم عزل اللاعب في منزله.

دفع الريال مبلغ 60 مليون يورو للحصول على خدمات يوفيتش في الصيف الماضي ولم يسجل إلا هدفين طوال الموسم، ويبحث الآن عن عرض جيد لبيعه أو إعارته في ظل اهتمام أندية مثل ميلان وآرسنال.