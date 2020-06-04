ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع مارتينيز

(المستقلة) ..كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن مفاجأة تتعلق بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ومستقبله هذا الصيف.

ويعتبر لاوتارو (23 عامًا) هدفًا رئيسيًا لا غنى عنه لبرشلونة هذا الصيف، نفس الأمر بالنسبة للاعب الذي يحلم باللعب في كامب نو إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب وتحويل وجهته إلى سانتياجو برنابيو، بدلًا من كامب نو.

وأوضحت أن ريال مدريد لا زال يضغط على لاوتارو وإنتر ميلان، من أجل ارتداء قميص النادي الملكي بدءًا من الموسم المقبل.

ويملك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو، ويحق لأي نادٍ تفعيله خلال أول أسبوعين في يوليو/تموز المقبل.

ومع ذلك سينتظر برشلونة لما بعد تلك المدة من أجل تقديم عرض يلائم الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا في الميركاتو.

ومن المعروف أن ريال مدريد يهدف لضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، من باريس سان جيرمان ودورتموند، على الترتيب، من أجل استعادة عدد الأهداف الذي افتقده الفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان اهتمام الريال بلاوتارو حقيقيا بالفعل، للاستفادة من تألقه في الكالتشيو وحرمان برشلونة من مهاجم مميز، أم أنه مجرد مناورة لتحفيف مطالب دورتموند بشأن بيع هالاند. ( النهايه)