المستقلة .. لا شك أن ريال مدريد من أكثر الأندية الأوروبية امتلاكاً للمواهب الشابة في الوقت الحالي، بعضهم يلعبون مع الفريق مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي، والبعض الآخر معاراً لأندية أخرى من أجل التطور واكتساب الخبرة.

وبدأ ريال مدريد مشروع جديد منذ التعاقد مع ماركو أسينسيو، حيث بات يركز على التوقيع من اللاعبين الصغار بالسن بشكل أكبر من ضم النجوم البارزين، وهناك عدة أهداف وراء الاستراتيجية الجديدة، أبرزها أن سعر اللاعب الشاب يكون منخفضاً نوعاً ما، بالإضافة إلى توفر إمكانية بيع هؤلاء اللاعبين مستقبلاً إن أراد النادي ذلك، لكن الأهم من كل هذا هو بناء فريق شاب بعد أن تقدم معظم اللاعبين الحاليين بالسن.

وكان ريال مدريد مضطراً لإعارة الكثير من اللاعبين في العامين الماضيين، مثل أشرف حكيمي الذي تم بيعه لإنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو قبل بضعة أسابيع، بالإضافة إلى مارتن أوديجارد وسيرجي ريجيلون وغيرهم الكثير.

ريال مدريد يملك 10 لاعبين معارين

وأكدت وسائل الإعلام في الأيام الماضية أن ريال مدريد لا يفكر بإبرام صفقات ضخمة هذا الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أنه يريد بيع بعض اللاعبين الغير مرغوب بهم من قبل المدرب زين الدين زيدان من أجل الاستفادة مالياً من رحيلهم والتخلص من راتبهم المرتفع.

لكن ماذا لو افترضنا أن النادي الملكي قرر بيع جميع لاعبيه المعارين، فكم هو المبلغ الذي سيدخل على النادي من هذه الفكر؟ ولكي نجيب على هذا السؤال، يمكننا النظر إلى القيمة السوقية لكل لاعب من خلال موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في هذا المجال.

ويعد مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسيداد هو أغلى لاعب معار يملكه ريال مدريد الآن، ويقدر سعره بنحو 45 مليون يورو، علماً أن أسعار اللاعبين عموماً انخفضت بشكل كبير في الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيجني ريال مدريد من بيع جميع لاعبيه المعارين ما يقارب 137 مليون يورو، وبطبيعة الحال هذا رقماً ليس كبيراً كوننا نتحدث هنا عن بيع 10 لاعبين، حيث دفع النادي نفس المبلغ تقريباً للتعاقد مع إدين هازارد الصيف الماضي والذي لم يسجل سوى هدف وحيد طوال الموسم، طبعاً مع احتساب قيمة المتغيرات في الصفقة.

لكن يجب الإشارة أيضاً إلى أن هذا المبلغ ليس حقيقاً على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال، يقدر موقع ترانسفير ماركت العالمي القيمة السوقية لتاكيفوسا كوبو المعار إلى مايوركا بـ13 مليون يورو، لكن من المستحيل أن يفرط به النادي الملكي بهذا المبلغ لو قرر بيعه، لأننا نتحدث عن لاعب يملك موهبة كبيرة جداً ويبلغ 18 عاماً فقط، وبالتالي تبقى القيمة السوقية مرتبطة بظروف اللاعب نفسه أكثر من العوامل المتعلقة بالنادي المالك، وفي النهاية كل ما ذكرناه مجرد افتراض، لأن الريال لا يفكر بالتخلي عن معاريه، حتى وإن باع لاعب أو اثنين منهم.

القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد بالتفصيل

مارتن أوديجارد: 45 مليون يورو

داني سيبايوس: 32 مليون

سيرجي ريجيلون: 20 مليون يورو

تاكيفوسا كوبو: 13 مليون

أوسكار رودريجز: 11 مليون

خيسوس فاييخو: 6 ملايين يورو

بورخا مايورال: 2.8 مليون يورو

أندريه لونين: 2.7 مليون يورو

خورخي دي فروتويس: 2 مليون

لوكا زيدان: 1.8 مليون يورو