ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إسبانيول لمواصلة انتصارته في الدوري الإسباني

(المستقلة) … يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا الساعة العاشرة بتوقيت بغداد مساء اليوم الثلاثاء، على إسبانيول فى ملعب “باور 8” فى افتتاح الجولة 26 من الدورى الإسبانى، حيث يسعى زين الدين زيدان إلى مواصلة الانتصارات فى الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

يملك ريال مدريد فرصة كبيرة لتحقيق أفضل سلسلة انتصارات متتالية فى الموسم الحالى من الدورى الإسبانى، حيث من الممكن أن يصل للفوز الخامس على التوالى للمرة الأولى.

ونجح الفريق الملكى فى تحقيق 4 انتصارات فى الجولات الأربع الماضية بالليجا أمام كل من “ريال سوسيداد، ريال بيتيس، ليجانيس، وديبورتيفو ألافيس”، نجح خلالها فى تسجيل 17 هدفا بمتوسط 4.25 هدفا فى المباراة الواحدة.

وسبق لريال مدريد تحقيق 4 انتصارات متتالية فى الموسم الحالى للدورى الإسبانى، وذلك بين الجولتين 6 و9، وذلك أمام كل من “ديبورتيفو ألافيس، إسبانيول، خيتافى، وإيبار”.

ريال مدريد

غيابات ريال مدريد عن مباراة إسبانيول

وتشهد المباراة استمرار غياب البرازيلى مارسيلو، والكرواتى لوكا مودريتش والألمانى تونى كروس بسبب الإصابة، لكن ريال مدريد سيستعيد سيرجيو راموس من الإيقاف.

وقال زيدان، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إنه يتمنى مواصلة سلسلة الانتصارات أمام إسبانيول، موضحا أن كل مباراة تعد بداية جديدة وانطلاقة من الصفر.

مارسيلو ومودريتش لاعبا ريال مدريد

وعن إصابة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، أكد زيدان أنه ليس سعيداً لإصابة اللاعب البرازيلى ولا يتمنى أبداً الإصابة لأى لاعب، مشيرا إلى أنه يتمنى مشاركته فى مواجهة الإياب أمام ريال مدريد يوم 6 مارس المقبل، فى ثمن نهائى دورى الأبطال.

وأضاف مدرب ريال مدريد أن سيرجيو راموس أفضل قائد ممكن للفريق الملكى، وأى تشكيك فى مكانته بالنادى تعتبر قلة احترام.

ترتيب الدورى الإسبانى

على الجانب الآخر، يسعى إسبانيول لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما فشل فى الفوز فى مباراة بالدورى الإسبانى منذ 8 يناير الماضى، فخسر 3 لقاءات وتعادل 5 مرات من بينهم 4 على التوالى فى الجولات الأخيرة.

ويحتل الملكى المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن فالنسيا صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما يظل أتليتكو مدريد في وصافة الدوري برصيد 58 نقطة، فيما ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 65 نقطة، فى المقابل يحتل إسبانيول المركز 15 برصيد 28 نقطة.