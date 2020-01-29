ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على ريال سرقسطة في كأس الملك الاسباني

المستقلة … يحل نادى ريال مدريد ضيفا على منافسه ريال سرقسطة فى المباراة التى تجمعهما على ملعب لا روماريدا ضمن مباريات دور 16 من كأس ملك إسبانيا. وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور 32 على فريق يونيونستانس فى مباراة شهدت تألق بعض لاعبي الدكة مثل جاريث بيل والوافد الجديد براهيم دياز، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن المتوقع أن يدفع زيدان ببعض اللاعبين الأساسيين هذه المرة لصعوبة الخصم القادم.

فى المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعبه أيضًا، وحتمًا سيسعى لتكرار نفس الإنجاز أمام إحدى أندية الدرجة الأولى لمواصلة موسمه الرائع في دوري الدرجة الثانية وكأس الملك.

وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفني للريال عن قائمة الفريق التى تخوض مباراة ريال سرقسطة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، والتى شهدت استبعاد 7 لاعبين. ويغيب كل من إيسكو وجاريث بيل وإيدير ميليتاو وكاسيميرو بقرار فني بعدما قرر المدرب الفرنسى منحهم راحة، فى المقابل يغيب الثلاثي ماريانو دياز للإصابة وهازارد وأسينسيو لعدم الجاهزية.

ويفتقد ريال سرقسطة أثنين عن مواجهة الملكي في الكأس وهما زاباتير قائد الفريق بالإضافة إلى المهاجم المعار من ليفانتي وهو رفائيل دوامينا. ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدورى الإسباني، بعد نهاية منافسات الجولة الـ21 من الليجا برصيد 46 نقطة ويأتى برشلونة فى المركز الثانى برصيد 43 نقطة.