ريال مدريد بنتيجة 2-2 يلقي بليجانيس في الدرجة الثانية

(المستقلة)… اختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بالتعادل خارج قواعده مع ليجانيس (2-2)، اليوم الأحد، في الجولة الـ38.

هدفا الريال جاءا عن طريق سيرجيو راموس وماركو أسينسيو، في الدقيقتين 9 و52، بينما أحرز بريان جيل وروجير أسالي هدفي ليجانيس، في الدقيقتين 46 و78.

بهذه النتيجة، أنهى الريال البطل موسمه برصيد 87 نقطة، بينما هبط ليجانيس للدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الـ18 برصيد 36 نقطة.

خطورة الفريق الملكي، ظهرت بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، عن طريق فالفيردي، الذي أطلق تسديدة صاروخية بعيدة المدى، تعملق الحارس إيفان كويار في التصدي لها.

وبعد 4 دقائق فقط، ارتقى راموس لكرة عرضية داخل منطقة جزاء ليجانيس، ليوجهها بضربة رأسية إلى داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم للضيوف.

وحاول لاعبو ليجانيس اللجوء لحل التسديدات البعيدة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقبل نهاية الشوط الأول، باغت ليجانيس ضيفه بهدف التعادل، عن طريق بريان جيل، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد أرضية زاحفة بيسراه، مرت بين قدمي أريولا.

وفي الدقيقة 52، أحبط الريال أصحاب الأرض بهدف ثانٍ عن طريق أسينسيو، الذي تسلم تمريرة بينية من إيسكو، انفرد على إثرها بحارس ليجانيس، قبل أن يضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وحاول رودريجيز صيد شباك أريولا، بتسديدة يسارية بعيدة المدى، لكن الحارس الفرنسي تصدى لها ببراعة، قبل أن يعود للإمساك بتصويبة أخرى من أسالي.

ومع كثرة المحاولات، نجح أسالي في هز شباك الميرينجي، عبر تسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، معادلًا النتيجة لأصحاب الأرض (2-2).

وكاد البديل خافيير أفيليس، أن يلدغ شباك أريولا سريعا بهدف ثالث، لكنه أهدر الكرة بغرابة، قبل أن يعود لإضاعة فرصة محققة أخرى بعد بضع دقائق.

وطالب لاعبو ليجانيس بالحصول على ركلة جزاء، قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بداعي وجود لمسة يد على ناتشو، لكن تقنية الفيديو رفضت ذلك.

وتواصل زحف ليجانيس على مرمى الريال، في الدقائق الأخيرة، من أجل تسجيل هدف ينجيه من الهبوط.

وفي المقابل، حاول إبراهيم دياز مباغتة ليجانيس بهدف ضد التيار، لكن تسديدته ذهبت بين يدي الحارس كويار.

وسنحت فرصة لرودريجيز في الدقيقة الأخيرة، لتسجيل هدف قاتل، حيث انطلق حتى دخل منطقة جزاء الريال، قبل أن يسدد كرة قوية ذهبت أعلى المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2). (النهاية)