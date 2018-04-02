ريال مدريد بكامل نجومه أمام يوفنتوس

(المستقلة).,.أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد القائمة التي ستواجه يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء.

وقرر زيدان، استدعاء 24 لاعباً للمباراة، حيث يسافر الفريق كاملاً دون غيابات، لمواجهة البيانكونيري.

وجاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

لحراسة المرمى: كايلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا.

لخط الدفاع: داني كارفاخال، فاييخو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، مارسيلو، تيو هيرنانديز، أشرف حكيمي.

لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، ماركو آسينسيو، إيسكو، ماتيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.

لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، غاريث بايل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

يذكر أن ريال مدريد حقق اللقب الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بالذات، بعد الانتصار عليه بنتيجة 4-1 في نهائي كارديف.