رويترز تسحب تقاريرها المغلوطة حول سير الانتخابات الرئاسية المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قام ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية منذ عصر امس باتصالات مباشرة مع المسئولين الاقليميين في وكالة الانباء البريطانية رويترز عقب نشرها امس واليوم ٢٩ مارس ٢٠١٨ تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر وعقب ذلك تلقي رشوان من مسئولي ادارة رويترز المشار اليهم بان ادارة الوكالة بلندن ونيويورك قد قررت سحب التقارير المشار اليها ونشر قرار السحب من خلال كافة وسائل الاعلام التابعة للوكالة بجميع انحاء العالم ممايعد اقرارا من الوكالة بعدم صحة ماورد في هذه التقارير .