رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان في كأس إيطاليا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – خطف كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، تعادلا ثمينا لفريقه أمام مضيفه ميلان بنتيجة 1-1، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وبعد شوط أول سلبي في ملعب سان سيرو، سجل أنتي ريبيتش هدف ميلان في الدقيقة 61، بعد تمريرة من زميله سامو كاستييخو.

وبينما كان أصحاب الأرض في طريقهم للفوز، أحرز رونالدو هدف تعادل يوفنتوس في الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة طرد ثيو هرنانديز لااب ميلان في الدقيقة 71، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين.

وتقام مباراة الإياب الحاسمة في ملعب أليانز معقل يوفنتوس يوم 4 مارس/أذار المقبل.