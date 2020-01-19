رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما بثنائية في الدوري الإيطالي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز يوفنتوس على بارما بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي، ليوسع الفارق مع إنتر ميلان على صدارة الترتيب.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 43، وأحرز أندرياس كورنيليوس هدف التعادل لبارما في الدقيقة 55، قبل أن يضيف كريستيانو هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 58.

رونالدو أصبح أول لاعب لفريق يوفنتوس يسجل في 7 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي، منذ ديفيد تريزيجيه عام 2005.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، يليه إنتر ميلان في المركز الثاني بـ47 نقطة.

وتوقف رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز السابع.