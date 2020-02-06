رونالدو يعترف بصعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي بصعوبة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع اليوفي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يظل ممكنا رغم صعوبته.

رونالدو (35 عاما) حقق 5 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، بواقع 4 مع ريال مدريد الإسباني ولقب وحيد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من الريال مقابل 100 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة “Canal 11” التليفزيونية البرتغالية: «اللعب ليوفنتوس يمنحني فرصة جديدة للفوز بدوري أبطال أوروبا، رغم أن هذا الأمر ليس سهلا».

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وأضاف النجم البرتغالي المخضرم: «من الصعب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، الأمر يتوقف على عدة عوامل تتعلق بنا وبالمنافسين، لكننا في الوقت نفسه نملك القدرة على ذلك، لدينا فريق جيد».

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته قائلا: «علينا أن نتقدم خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا».

يذكر أن يوفنتوس سيلتقي مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يقام الذهاب في فرنسا يوم 26 فبراير/شباط الحالي، بينما يستضيف ملعب اليوفي مباراة الإياب يوم 17 مارس/أذار المقبل.

وشارك رونالدو في 27 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا، منها هدفين في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.