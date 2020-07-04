رونالدو يعادل رقما غائبا منذ 60 عامًا

(المستقلة)… قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فريقه لفوز كبير في الديربي أمام تورينو، بنتيجة (4-1)، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى هدفه رقم 25 هذا الموسم بالكالتشيو، ويقلص الفارق إلى 4 أهداف مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والذي سجل 29 هدفًا حتى الآن.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن رونالدو هو أول لاعب من يوفنتوس ينجح في تسجيل 25 هدفا في موسم واحد بالدوري الإيطالي منذ عمر سيفوري الذي سجل 25 هدفًا في موسم (1960ـ1961).

وأشار الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس، بموقع “تويتر”، إلى أن رونالدو هو سادس لاعب في تاريخ النادي يسجل هذا الرقم.

وأكدت أوبتا، أن كريستيانو تمكن من تسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في مبارياته الـ16 الأخيرة مع يوفنتوس بالكالتشيو، موضحة أنه سجل 20 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة. (النهاية)