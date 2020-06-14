رونالدو يحقق أرباحا ضخمة باستخدامه إنستغرام

حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أرباحا ضخمة من موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ووفقا لـ”ـ”Foxsports” فقد تصدر رونالدو قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي “إنستغرام” خلال العام الماضي.

وكشفت معطيات “Foxsports” تحقيق الدون إيرادات إجمالية تقدر بنحو (50.3) مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر النجم البرتغالي 43 إعلانا عبر تطبيق “إنستغرام” وحصل على (1.17) مليون دولار مقابل كل منشور.

وحسب المعطيات فإن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر “إنستغرام” تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، المركز الثاني، برصيد (30.4) مليون دولار، وتلاه في المرتبة الثالثة لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوخلي، برصيد (15.7) مليون دولار.

وتقاسم قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقائد المنتخب البرازيلي نيمار، المركزين الرابع والخامس، برصيد (11.6) مليون دولار لكل منهما.

وكسب رونالدو أموالا من “إنستغرام” أكثر من ميسي ونيمار وبيكهام مجتمعين.