رونالدو يتنازل عن 10 ملايين من راتبه

المستقلة /يعد نجم كرة القدم البرتغالي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، أكبر الخاسريين، بعد موافقة لاعبي نادي يوفنتوس على التنازل عن 4 شهور من راتبهم، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بسبب توقف المباريات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن اللاعبين سيتنازلون عن مرتبات شهر مارس وأبريل ومايو ويونيو، وقد تصل قيمة هذه التنازلات نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار).

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون أكبر الخاسرين بعد أن وافق على التنازل عن 4 شهور من راتبه، ما يعني أنه سيتنازل عن نحو 10 ملايين دولار من راتبه السنوي البالغ نحو 34 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإيطالي وعد لاعبيه بتعويضهم، في حال استكمال مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وخضع رونالدو، لفحص فيروس “كورونا” بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة في فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.